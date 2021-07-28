Рудковская — об уходе Розанова из «Ангелов Плющенко»: у него поменялись приоритеты в жизни

Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала информацию об уходе Сергея Розанова из академии «Ангелы Плющенко».

«Мы в прекрасных отношениях с Серёжей Розановым. Он уехал на три месяца за границу с тремя своими спортсменами. Все остальные спортсмены остались в академии. Мы с ним прекрасно общаемся, переписываемся. У меня и Евгения замечательные отношения с Сергеем. Мы собираемся привлекать его как специалиста-постановщика для соревновательных программ. У нас со всеми очень добрые и приятельские отношения. Что значит ушли? У людей свои планы. Серёжа Розанов хочет больше путешествовать, работать с иностранцами. У человека поменялись приоритеты в жизни.

Сергей — прекрасный специалист. Мы всегда его поддержим, наши двери открыты, и мы договорились о сотрудничестве. Как мы сейчас работаем с Колей Морозовым, который ставит программу нашему сыну Саше Плющенко на условиях фриланса. Для этого не обязательно у нас работать! Можно сотрудничать. 2021 год на дворе! Ау! Ушли — пришли! Мир изменился! Люди ищут удобные формы работы как для себя, так и для других. Нам тоже так комфортнее. Наша академия имеет финансовые возможности работать с лучшими специалистами мира, для этого необязательно числиться у нас в штате. В таком фокусе и собираемся работать! Поэтому можно меня более по таким поводам не беспокоить. Мне правда вся эта мышиная возня, приходы-уходы, сплетни и склоки, не интересна!", — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».