«Это была мечта детства». Александра Бойкова — о новой программе «Лебединое озеро»

Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала о новой короткой программе. Фигуристы будут выступать под музыку из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Программу поставил Николай Морозов.

«Для меня это была мечта детства — однажды кататься под эту музыку. Но в одиночном катании осуществить её так и не получилось. В парном я как-то даже и забыла про такую возможность, хотя на балет ходила часто. И вообще «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» — одни из моих любимых балетов, если говорить про классику.

Наконец-то мечта воплотилась. Я поговорила с Дмитрием насчёт «Лебединого озера», ему понравилась идея. Потом мы вместе переговорили с тренерами, они тоже одобрили. И потом уже пришли с музыкой к постановщику, увидев и с его стороны поддержку.

Как он объяснил нам образы и суть программы? Николай Александрович всегда очень чётко объясняет, что ты делаешь в программе, кого катаешь. Чуть ли не до каждого движения, что оно означает, какой посыл оно должно иметь. Причём он сначала спрашивает, какая задумка у тебя есть, например, на этот взмах рукой, взгляд на судей или взгляд на партнёра. Ты говоришь своё мнение, он выслушивает и либо соглашается с тобой, либо предлагает своё. Поэтому мы быстро с ним всегда находим контакт. Мне кажется, это вообще его отличительная особенность. Он выстраивает тонкую связь со спортсменами в работе над программой, поэтому его постановки так тепло воспринимаются публикой и судьями», — приводит слова Бойковой «Матч ТВ».