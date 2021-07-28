Евгения Медведева: сердце свободно, но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как с ней лучше знакомиться.
«Сердце свободно. Но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ «Пойдём погуляем». Такое для меня неприемлемо. Так что извиняюсь заранее.
Если поклонники подходят, когда обедаю в ресторане? Я в такие моменты отказываю — надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы. Если я с набитым ртом, ко мне не нужно подходить фотографироваться. Это работает и в другую сторону — я сама не буду подходить к человеку, который жуёт еду. А когда я иду по улице, в наушниках или с друзьями общаюсь — да, пожалуйста. Я запросто остановлюсь, сфотографируюсь, пообщаюсь», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.
- 29 июля 2021
-
00:06
- 28 июля 2021
-
22:42
-
22:33
-
22:10
-
14:21
-
00:05
- 27 июля 2021
-
16:01
- 26 июля 2021
-
23:45
-
23:37
-
15:58
-
01:45
- 25 июля 2021
-
21:52
-
19:11
-
11:22
-
11:08
-
00:45
-
00:10
- 24 июля 2021
-
23:40
-
23:25
-
19:27
-
19:08
-
17:39
-
09:39
-
00:19
- 23 июля 2021
-
23:32
-
22:54
-
18:30
-
18:12
-
16:59
-
14:47
-
00:38
-
00:06
- 22 июля 2021
-
23:14
-
22:59
-
21:24