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Евгения Медведева: сердце свободно, но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ

Евгения Медведева: сердце свободно, но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как с ней лучше знакомиться.

«Сердце свободно. Но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ «Пойдём погуляем». Такое для меня неприемлемо. Так что извиняюсь заранее.

Если поклонники подходят, когда обедаю в ресторане? Я в такие моменты отказываю — надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы. Если я с набитым ртом, ко мне не нужно подходить фотографироваться. Это работает и в другую сторону — я сама не буду подходить к человеку, который жуёт еду. А когда я иду по улице, в наушниках или с друзьями общаюсь — да, пожалуйста. Я запросто остановлюсь, сфотографируюсь, пообщаюсь», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.

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