Евгения Медведева рассказала, чем спорт отличается от шоу-бизнеса

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сравнила спорт с шоу-бизнесом.
«Знаете, я пару раз была на светских мероприятиях… И с уверенностью в 100% могу сказать, что в спорте есть взаимоуважение. Это, я думаю, самая главная составляющая спорта вообще. Мы, спортсмены, — честные. В нашем мире фигурного катания нет такого, как в шоу-бизнесе, когда кто-то к кому-то подошёл, обозвал, и потом тот другого тоже обозвал, из этого сделали новость, похайпились, и всё супер, всё классно. Зачастую такие ходы носят пиар-характер, и на самом деле никто ни с кем не ругается.
В спорте такое с трудом представляю. И я не могу сказать, что спорт — это прямо жестокость. Да, Этери Георгиевна всегда говорила, что спорт — это добровольное насилие над собой. Возможно, по физическим показателям можно сказать, что спорт жесток, потому что существуют травмы, в том числе ментальные, «кирпичные стены», через которые нужно лезть и перепрыгивать через свою голову, чтобы стать лучше и лучшим. Но именно жестокости, чтобы человека взять и закопать одним словом или фразой, оскорбить его, — нет. И я горжусь, что занимаюсь этим делом. Я уважаю людей, они уважают меня, даже если мы соперники. Я считаю, что так и должно быть в жизни», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.
- 29 июля 2021
-
00:06
- 28 июля 2021
-
22:42
-
22:33
-
22:10
-
14:21
-
00:05
- 27 июля 2021
-
16:01
- 26 июля 2021
-
23:45
-
23:37
-
15:58
-
01:45
- 25 июля 2021
-
21:52
-
19:11
-
11:22
-
11:08
-
00:45
-
00:10
- 24 июля 2021
-
23:40
-
23:25
-
19:27
-
19:08
-
17:39
-
09:39
-
00:19
- 23 июля 2021
-
23:32
-
22:54
-
18:30
-
18:12
-
16:59
-
14:47
-
00:38
-
00:06
- 22 июля 2021
-
23:14
-
22:59
-
21:24