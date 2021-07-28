Евгения Медведева рассказала, чем спорт отличается от шоу-бизнеса

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сравнила спорт с шоу-бизнесом.

«Знаете, я пару раз была на светских мероприятиях… И с уверенностью в 100% могу сказать, что в спорте есть взаимоуважение. Это, я думаю, самая главная составляющая спорта вообще. Мы, спортсмены, — честные. В нашем мире фигурного катания нет такого, как в шоу-бизнесе, когда кто-то к кому-то подошёл, обозвал, и потом тот другого тоже обозвал, из этого сделали новость, похайпились, и всё супер, всё классно. Зачастую такие ходы носят пиар-характер, и на самом деле никто ни с кем не ругается.

В спорте такое с трудом представляю. И я не могу сказать, что спорт — это прямо жестокость. Да, Этери Георгиевна всегда говорила, что спорт — это добровольное насилие над собой. Возможно, по физическим показателям можно сказать, что спорт жесток, потому что существуют травмы, в том числе ментальные, «кирпичные стены», через которые нужно лезть и перепрыгивать через свою голову, чтобы стать лучше и лучшим. Но именно жестокости, чтобы человека взять и закопать одним словом или фразой, оскорбить его, — нет. И я горжусь, что занимаюсь этим делом. Я уважаю людей, они уважают меня, даже если мы соперники. Я считаю, что так и должно быть в жизни», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.