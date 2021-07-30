Фигуристка Анна Щербакова: лучше чувствую себя, когда пообедаю

Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своём отношении к питанию.
«Я не сижу на диетах, просто стараюсь питаться правильно и сбалансировано. Мне важно поддерживать определённый вес, чтобы быть в форме, выполнять прыжки. На тренировках трачу очень много калорий, просыпается аппетит. Некоторые спортсмены отказываются от еды перед выступлением, но я, наоборот, лучше чувствую себя, когда пообедаю», — приводит слова Щербаковой HELLO! Russia.
Также Щербакова рассказала, в какой вуз будет поступать по окончании школы.
«В следующем году я оканчиваю школу. Первое образование, которое хочу получить после, – тренерское. Мне действительно хочется не только попробовать себя в роли спортсмена, но и научиться передавать опыт другим. Задумываюсь и о втором высшем, но хочу определиться со сферой чуть позже, есть время», — сказала Щербакова.
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