Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила параллельный прыжок с известным тиктокером Артёмом Федорченко.
На своей странице в «Инстаграме» Медведева опубликовала видео, на котором прыгает тройной сальхов одновременно Федорченко. На 19-летнего тренера и хореографа подписаны в TikTok 1,5 миллиона человек.
Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстраграме».
21-летняя Медведева в сентябре 2020 года вернулась в группу Этери Тутберидзе, но пропустила сезон из-за проблем со здоровьем. Фигуристка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. В настоящее время она выступает в ледовом спектакле Ильи Авербух «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом.
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