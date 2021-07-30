Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила параллельный прыжок с известным тиктокером Артёмом Федорченко.

На своей странице в «Инстаграме» Медведева опубликовала видео, на котором прыгает тройной сальхов одновременно Федорченко. На 19-летнего тренера и хореографа подписаны в TikTok 1,5 миллиона человек.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстраграме».

21-летняя Медведева в сентябре 2020 года вернулась в группу Этери Тутберидзе, но пропустила сезон из-за проблем со здоровьем. Фигуристка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. В настоящее время она выступает в ледовом спектакле Ильи Авербух «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом.