Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева исполнила параллельный прыжок с известным тиктокером

Евгения Медведева исполнила параллельный прыжок с известным тиктокером
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила параллельный прыжок с известным тиктокером Артёмом Федорченко.

На своей странице в «Инстаграме» Медведева опубликовала видео, на котором прыгает тройной сальхов одновременно Федорченко. На 19-летнего тренера и хореографа подписаны в TikTok 1,5 миллиона человек.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстраграме».

21-летняя Медведева в сентябре 2020 года вернулась в группу Этери Тутберидзе, но пропустила сезон из-за проблем со здоровьем. Фигуристка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. В настоящее время она выступает в ледовом спектакле Ильи Авербух «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом.

«Девочка настырная и талантливая». Медведева встанет в пару ради возвращения на лёд? «Девочка настырная и талантливая». Медведева встанет в пару ради возвращения на лёд?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021