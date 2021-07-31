Фигуристка Медведева выучила новую красивую поддержку со сложным выходом. Видео

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео красивой поддержки со сложным выходом, который исполнила вместе с вице-чемпионом Олимпийских игр в команде, призёром чемпионатов мира и Европы в парном катании Александром Энбертом.



Спортсмены вместе выступают в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина». Евгения в роли Кити Щербацкой, Александр — Константина Левина. С 9 июля шоу проходит в Сочи.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Медведева пропустила сезон-2020/2021 из-за травмы и болезни. Фигуристка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022, но об окончании карьеры не объявляла.