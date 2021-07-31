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Позднякова рассказала, что думает про переход Косторной и Трусовой в «Ангелы Плющенко»

Позднякова рассказала, что думает про переход Косторной и Трусовой в «Ангелы Плющенко»
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Двукратная чемпионка мира по фехтованию София Позднякова прокомментировала переход Александры Трусовой и Алёны Косторной в «Ангелы Плющенко» и обратно.

«Я была не очень согласна с этими решениями. Если у Саши ещё были какие-то адекватные мотивы, то с Алёной ситуация совсем непонятна. По моему мнению, Трусова не растеряла за это время своего таланта. У неё тот же уровень подготовки. А Алёну увело в другое русло. Не хочу сказать, что это обрезало её шансы на завоевание олимпийской лицензии, но от этой цели это её всё равно как-то отодвинуло. В любом случае это был опыт. Прекрасно, что девочки попробовали. Желаю им сил, терпения и побед», — сказала Позднякова в интервью Sport24.

София Позднякова — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира и Европы.

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