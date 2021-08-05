Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что пропустит сезон-2021/2022

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что пропустит сезон-2021/2022
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как складываются её отношения с тренером Этери Тутберидзе после возвращения из Канады.

Медведева уехала в Канаду к тренеру Брайну Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В сентябре 2020 года Евгения вернулась в «Хрустальный», но пропустила сезон из-за травмы и болезни.

«Всё хорошо. У нас хорошие отношения с Этери Георгиевной. Полное взаимопонимание. Она понимает меня, то, как тяжело дался прошлый сезон, и знает всю ситуацию, в которой я оказалась. Я ей очень благодарна.

Буду ли ещё соревноваться? Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживём — увидим», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

«Девочка настырная и талантливая». Медведева встанет в пару ради возвращения на лёд? «Девочка настырная и талантливая». Медведева встанет в пару ради возвращения на лёд?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021