Фигуристка Евгения Медведева заявила, что пропустит сезон-2021/2022

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как складываются её отношения с тренером Этери Тутберидзе после возвращения из Канады.
Медведева уехала в Канаду к тренеру Брайну Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В сентябре 2020 года Евгения вернулась в «Хрустальный», но пропустила сезон из-за травмы и болезни.
«Всё хорошо. У нас хорошие отношения с Этери Георгиевной. Полное взаимопонимание. Она понимает меня, то, как тяжело дался прошлый сезон, и знает всю ситуацию, в которой я оказалась. Я ей очень благодарна.
Буду ли ещё соревноваться? Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживём — увидим», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».
- 5 августа 2021
-
17:34
-
17:27
-
07:25
- 4 августа 2021
-
20:44
- 3 августа 2021
-
14:46
-
10:08
- 2 августа 2021
-
09:30
-
08:12
- 31 июля 2021
-
23:55
-
20:08
- 30 июля 2021
-
22:24
-
21:06
-
20:13
-
20:05
- 29 июля 2021
-
22:59
-
22:04
-
00:17
-
00:06
- 28 июля 2021
-
22:42
-
22:33
-
22:10
-
14:21
-
00:05
- 27 июля 2021
-
16:01
- 26 июля 2021
-
23:45
-
23:37
-
15:58
-
01:45
- 25 июля 2021
-
21:52
-
19:11
-
11:22
-
11:08
-
00:45
-
00:10
- 24 июля 2021
-
23:40