Слуцкая — о серебре Авериной: спорт давно перестал быть честным

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.
Россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой.
«Пусть эта медаль всю жизнь отливает золотом! Сегодня плакала вместе с нашими девушками, Диной и Ариной, и, наверное, со всей страной. Золотая наша! Дина, держись, это крайне неприятно… Спорт давно перестал быть честным. Арише сил! Давайте поддержим наших героинь все вместе!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
- 7 августа 2021
-
20:01
-
13:13
-
12:44
- 5 августа 2021
-
21:26
-
17:34
-
17:27
-
07:25
- 4 августа 2021
-
20:44
- 3 августа 2021
-
14:46
-
10:08
- 2 августа 2021
-
09:30
-
08:12
- 31 июля 2021
-
23:55
-
20:08
- 30 июля 2021
-
22:24
-
21:06
-
20:13
-
20:05
- 29 июля 2021
-
22:59
-
22:04
-
00:17
-
00:06
- 28 июля 2021
-
22:42
-
22:33
-
22:10
-
14:21
-
00:05
- 27 июля 2021
-
16:01
- 26 июля 2021
-
23:45
-
23:37
-
15:58
-
01:45
- 25 июля 2021
-
21:52
-
19:11
-
11:22