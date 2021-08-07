Слуцкая — о серебре Авериной: спорт давно перестал быть честным

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой.

«Пусть эта медаль всю жизнь отливает золотом! Сегодня плакала вместе с нашими девушками, Диной и Ариной, и, наверное, со всей страной. Золотая наша! Дина, держись, это крайне неприятно… Спорт давно перестал быть честным. Арише сил! Давайте поддержим наших героинь все вместе!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».