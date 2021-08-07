Навка — о серебре Авериной: какая-то дискредитация Олимпийских игр!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказала мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

«Слов нет, одни эмоции!!! Конечно, в фигурном катании, особенно в танцах, так же как и в художественной гимнастике, присутствует субъективное мнение, но чтобы настолько?! При явной и грубой ошибке — первое место?! Как так?! Где честное судейство?! Где спорт и спортивный дух?! Это же просто какая-то дискредитация Олимпийских игр!

Позор такому судейству, которое бессовестно, не жалея адский труд наших юных спортсменок, так жёстко разбивает их мечты. Наши девочки выступали на отличном уровне, были лидерами на протяжении всех дней, а в итоге в финале их поставили на второе и четвёртое место?! Не верю, что такое возможно! Золото с ошибками, серебро при идеальном выступлении?! Несправедливо!

Девочки, Дина и Арина, вы для нас лучшие, и весь мир это видел! Золото наших сердец с вами! У вас впереди ещё целая жизнь, и после чёрных полос обязательно наступают белые, точнее, спортивные золотые!», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

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