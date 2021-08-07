Плющенко — о серебре Авериной: больно, обидно и несправедливо! Я прошёл это в Ванкувере

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказал мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио.

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

«Больно, обидно и несправедливо! Я прошёл это в Ванкувере, на своих третьих Олимпийских играх! Серебро, которое стало для меня дороже золота! Идёшь к каждой Олимпиаде 4 года, а потом вот так… А Лёша Немов в Афинах! Кто помнит, кто выиграл у него? Никто! Все считают его победителем!

Дина и Арина, вы для всего мира — чемпионки! Мы гордимся вами! Россия и весь мир знают и считают, что именно вы — лучшие! И именно ваша история останется в памяти мирового спорта, в сердцах болельщиков и ценителей художественной гимнастики и сделает вас ещё сильнее!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

На Играх-2010 в Ванкувере Плющенко завоевал серебро, уступив победителю, американцу Эвану Лайсачеку лишь 1,31 балла. После этого Плющенко заявил о предвзятости судейства, так как в программе чемпиона не было четверных прыжков.

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