Медведева: с судейством что-то было не так, если каждая вторая гимнастка подавала протест

Двукратный призёр Олимпийских игр — 2018 и посол Олимпиады – 2020, российская фигуристка Евгения Медведева высказала мнение о результатах индивидуального первенства по художественной гимнастике на Играх в Токио.
Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.
«Очевидно, что с судейством что-то было не так, и это уже не случайность, а закономерность, если каждая вторая спортсменка подавала протест на оценку. У кого-то получалось отвоевать десятые, у кого-то — нет. Хорошо, что хотя бы часть протестов наших гимнасток была удовлетворена, но жаль, что не все, и особенно жаль последний, который мог повлиять на расстановку мест.
Касательно Арины и Дины. Девочки выступили более чем достойно, несмотря на момент, когда Арине пришлось заменить ленту по ходу упражнения. Про Дину могу сказать только, что она большая умничка. Думаю, их настоящие места — точно не второе и четвёртое. Первое и второе, первое и третье, возможно, но точно не так, как в итоге решили судьи.
Надеюсь, что Дина и Арина относительно легко переживут это. Потому что для каждого спортсмена это действительно трагедия. Желаю им выдержки, сил и веры в себя. Не опускать руки. Становиться лучшей версией себя в доказательство того, что на Олимпиаде произошла огромная ошибка. К сожалению, не только судьям, которых в принципе стоило бы отправить бегать 350 кругов в наказание, придётся жить с бременем этой ошибки, но и девочкам. И никуда от этого не деться», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».
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