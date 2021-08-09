Анна Щербакова возглавила рейтинг ISU, Александра Трусова — на втором месте

Опубликована обновлённая версия рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU). На первой строчке расположилась российская фигуристка Анна Щербакова с 2723 баллами, за ней следует Александра Трусова, у которой 2392 очка.
Тройку сильнейших замыкает японка Рика Кихира. Елизавета Туктамышева идёт на четвёртом месте, Алёна Косторная — седьмая, Камила Валиева — 23-я, Евгения Медведева — 34-я, Алина Загитова — 36-я.
У мужчин лидирует двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен — второй. Юка Кагияма из Японии — третий.
Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев — шестой, Александр Самарин — 14-й, Михаил Коляда — 24-й.
В парном рейтинге первенствуют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Новые чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на второе место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — четвёртые. Следом расположились Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс возглавляют рейтинг в танцах на льду. Победители ЧМ-21 Виктория Синицина и Никита Кацалапов — вторые. На шестом месте оказались Александра Степанова и Иван Букин.
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