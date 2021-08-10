Российские фигуристы не выступят на первых двух этапах юниорского Гран-при

Российские фигуристы не примут участие в двух стартовых этапах серии Гран-при среди юниоров во Франции из-за коронавирусных ограничений, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Первые два этапа серии юниорского Гран-при пройдут Куршевеле 18-21 и 25-28 августа соответственно. Второй этап Гран-при среди юниоров изначально должен был пройти в канадском Эдмонтоне, но был перенесён во Францию.
«В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 правительственными органами Франции было выпущено постановление, согласно которому Российская Федерация и ряд других страны отнесены в «красную» зону. В связи с этим все приезжающие во Францию граждане РФ, не привитые от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин с проверкой его соблюдения компетентными органами Франции. Привитые одобренными в ЕС вакцинами граждане стран из «красной» зоны проходят 7-дневный карантин. Так как ни одна из применяемых в РФ вакцин пока не одобрена в ЕС, все российские граждане считаются непривитыми.
ФФККР также стало известно, что вариант въезда во Францию транзитом через страну «зелёной» зоны без 30-дневного пребывания в этой стране в данных условиях не является легальным.
Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах серии ИСУ Гран-при среди юниоров в данных обстоятельствах, ФФККР обратилась в Международный союз конькобежцев (ИСУ) с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер», — говорится в заявлении Федерации.
Совет ИСУ, рассмотрев аргументы представленные ФФККР, согласился с указанными предложениями. В настоящее время ФФККР согласовывает с ИСУ возможности перераспределения квот на другие этапы серии.
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