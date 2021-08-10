Алексей Ягудин закрыл комментарии к посту о Красноярске из-за критики горожан

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин закрыл комментарии под постом в «Инстаграме», который был посвящён поездке в Красноярск. Это произошло после наплыва критики в адрес спортсмена со стороны горожан.
Публикация доступна в «инстаграме» Алексея Ягудина.
В Красноярск Ягудин приезжал, чтобы поздравить местных спортсменов с наступающим Днём физкультурника. По возвращении Алексей опубликовал пост, где признался, что обожает город. После чего красноярцы раскритиковали фигуриста за то, что он не обратил внимания на проблему лесных пожаров в Якутии, смог от которых накрыл и Красноярск, а также заметен на фотографиях Алексея. Ягудин ответил, что никакого смога не заметил.
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.
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