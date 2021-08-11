«Признаю, что совершил глупость». Алексей Ягудин обратился к жителям Красноярска

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал обращение к жителям Красноярска, после критики со стороны горожан. В Красноярск Ягудин приезжал, чтобы поздравить местных спортсменов с наступающим Днём физкультурника. По возвращении Алексей опубликовал пост, где признался, что обожает город. После чего красноярцы раскритиковали фигуриста за то, что он не обратил внимания на проблему лесных пожаров в Якутии, смог от которых накрыл и Красноярск, а также заметен на фотографиях Ягудин ответил, что никакого смога не заметил.

«Уважаемые жители Красноярска! Минуточку внимания.

Наше мероприятие прошло в центре города, где мне показалось, что смог был небольшой, и запах я не ощущал. На тот момент я не почувствовал никакой катастрофы. После мероприятия мне прислали фотографии, и я их выложил без какой-либо задней мысли. Фотографии я никогда не фотошоплю. Что прислали, то и выложил.

Когда я писал, что не ощутил смога, я был искренен. И вообще не ожидал такой реакции. Я не был на окраине города, не гулял везде, не был на севере, на востоке, я действительно мог не увидеть и не прочувствовать всю ситуацию, так как провёл в городе всего несколько часов. В чём я не прав? Я не считаю себя большим интеллектуалом и признаю, что совершил глупость, не проанализировав масштаб беды для горожан, написав в комментариях, что не видел смог. Но на тот момент я никого не обманывал. Писать, что мне заплатили за враньё… Это просто смешно. Вы представляете, сколько человеку должны заплатить, чтобы он пошёл на такое? Вы серьёзно? А главное, кто и зачем мне за такое должен платить?!

В чём вы не правы? Травля в XXI веке стала самой ужасной штукой современности. С хейтом можно столкнуться везде. В фигурном катании так вообще. Но я спокойно к этому отношусь. Я уже дед, как меня по приколу называют друзья. Но вы в следующий раз задумайтесь, а так ли плох Ягудин, чтобы ему писать гадость?

Желаю Красноярску и горожанам голубого мирного неба. Люблю Ваш город. Ваш Лёша Ягудин", — в частности, написал Ягудин в своём «инстаграме».