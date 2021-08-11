Самодурова и Жилина включены в резервный состав сборной России

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Софья Самодурова включена в резервный состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон-2021/2022, сообщается на сайте Министерства спорта России.

Также в резервный состав добавлены три юниорки из Москвы: Ксения Синицына (13-19 лет), а также Вероника Жилина и Елизавета Куликова (11-17 лет).

Напомним, что 13-летняя Жилина уже второй сезон подряд тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Она стала четвёртой юной воспитанницей этой школы в сборной. Ранее в юниорскую национальную команду были включены Софья Муравьёва, Анастасия Зинина и Кирилл Сарновский.

Не исключено, что попадание Жилиной в сборную связано с успешным выступлением на контрольных прокатах юниорок в Новогорске.