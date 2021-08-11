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Илья Авербух: в России фигуристок на две чемпионские команды

Илья Авербух: в России фигуристок на две чемпионские команды
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение, что два первых места на Олимпийских играх – 2022 в женском одиночном катании займут россиянки вне зависимости от того, кто из лидеров сборной отправится в Пекин.

«Если мы говорим про девочек, то первое-второе место, повторение такого результата вполне возможно, кто бы ни поехал. Это будет сезон колоссального напряжения. Он обещает быть очень нервным, будет миллион прогнозов, будет такая волнообразная история.

Практически все лидеры тренируются в группе Этери Тутберидзе, они видят друг друга, они подгоняют друг друга, не исключено, что они будут выводить себя таким образом на ещё более высокий уровень. У нас фигуристок на две чемпионские команды, а поехать на Олимпиаду могут только трое», — приводит слова Авербуха ТАСС.

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