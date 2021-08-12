Авербух: Туктамышевой надо сохранить тройной аксель, и она будет конкурентоспособна

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил шансы на победы в олимпийском сезоне Елизаветы Туктамышевой, завоевавшей серебро чемпионата мира в Стокгольме.

«Я видел, как Лиза готовилась, мне кажется, что она очень хорошо настроена на сезон и находится в хорошей, боевой форме. Я думаю, что Алексей Мишин (тренер Туктамышевой. — Прим. «Чемпионата») — большой стратег, очень правильно подводящий своих спортсменов. Очень сложная история с повторением результата прошлогоднего чемпионата мира. Ей надо сохранить свой тройной аксель, и она будет конкурентоспособна», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Короткую программу на предстоящий олимпийский сезон на мелодию «Танго Oblivion» в исполнении японской певицы Misia фигуристке поставил Илья Авербух.