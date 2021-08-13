Елизавета Туктамышева рассказала, какие программы покажет в олимпийском сезоне

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о программах на олимпийский сезон-2021/2022.
«Короткая программа будет очень чувственной, и она мне безумно нравится. Это стиль, который мне идёт. Буду выступать под Oblivion в исполнении японской певицы Mísia. Хореограф — Илья Авербух. С Ильёй работать безумно легко. Он не только хороший специалист, но и человек хороший. Мы с ним работаем на одной волне, и у нас бывают схожие идеи. Когда ставим программу, понимаем друг друга. Работа с ним идёт с наслаждением.
Произвольная — это тоже моя любовь. Я заранее, до олимпийского сезона, знала, какую программу хочу. Мне безумно нравится Восток, и я с Алексеем Николаевичем заранее решила поговорить, как ему эта идея. Удивительно, но он сразу согласился. Никита Михайлов нашёл очень крутую музыку, скомпоновал, и я прямо наслаждаюсь, когда катаю. Мне безумно близки эти мотивы, безумно это нравится. Надеюсь, зрители и все представители фигурного катания тоже оценят.
Конечно же, работаю над сохранением тройного акселя, над стабильностью. Важно не только сохранить аксель, но и чтобы все элементы были выполнены хорошо. Работаем над каждым элементом, над вращениями. Стараемся сделать так, чтобы программа была интересная и чтобы её было интересно смотреть от начала и до конца», — сказала Туктамышева в эфире «Радио Зенит».
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