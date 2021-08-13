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ISU создал правила для трансгендеров в фигурном катании

ISU создал правила для трансгендеров в фигурном катании
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За полгода до старта Олимпийских игр – 2022 в Пекине Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением о спортсменах-трансгендерах. Из текста официальной политики ISU в данном вопросе можно узнать, как фигуристы могут переходить из одной гендерной категории в другую.

На Олимпиаде-2020 в соревнованиях по тяжёлой атлетике выступила сменившая пол Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

«Для того, чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно: предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Если трансгендер-фигурист начинает гормональное лечение, то он не может вернуться обратно в женскую категорию.

Для того, чтобы перейти из мужской в женскую категорию, общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее 4 лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста», — говорится в заявлении ISU.

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