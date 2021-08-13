Елизавета Туктамышева — о возрасте: юношеского задора у меня до старости хватит

24-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своём возрасте. На чемпионате мира – 2021 Туктамышева завоевала серебряную медаль и была включена в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.
«Мне даже нравится, что я самая возрастная одиночница. В российском женском фигурном катании точно, а по поводу мирового не уверена. Возможно, и в мире тоже. Это придаёт мне положительных эмоций, когда я выхожу на старт. Не думаю, что опыт даёт мне задел перед другими девушками, поскольку очень натренированы, прекрасно катаются и сами знают, что им делать на соревнованиях. У меня свой путь, я вношу свою лепту в фигурное катание, и это меня уже радует. А юношеского задора у меня до старости хватит.
Мы с девочками здороваемся, общаемся друг с другом, когда находится время на соревнованиях. Конечно, у нас разный возраст и мы не ходим гулять, когда встречаемся. Но когда мы на соревнованиях или на сборах, то, конечно, общаемся в раздевалке. Всё равно всегда можно найти общие темы для разговоров, и неважно, какова разница в возрасте. Советы у меня не спрашивают. Не в стиле фигурного катания спрашивать советы у соперника», — сказала Туктамышева в эфире «Радио Зенит».
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