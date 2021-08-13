Наталья Бестемьянова отреагировала на заявление ISU о фигуристах-трансгендерах

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о трансгендерах в фигурном катании.

«Не думаю, что это как-то скажется на результатах российских девочек. Мы видели командные соревнования в феврале, и там девочки перекатали мальчиков. Может, американские спортсмены-трансгендеры будут переходить из мужской дисциплины в женскую, но они не будут сильными технически.



Использовать такой переход для улучшения результатов? Не представляю, как это можно сделать. Сильные фигуристы не будут такого делать, а слабые не прыгают, как нужно, это не сделает их технически сильными. Не думаю, что это как-то отразится на результатах в фигурном катании, в парах вообще нет смысла в этом. Конечно, никаких массовых переходов из категории в категорию не будет», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.