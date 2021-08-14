«Начало положено». Евгений Плющенко вышел на лёд с 10-месячным сыном Арсением

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вышел на лёд с 10-месячным сыном Арсением. Сначала отец катался с малышом на руках, а затем позволил сыну ногами пройтись по льду.

«Начало положено», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери. Плющенко и его жена, известный продюсер Яна Рудковская крестили сына 19 июня. Крёстными родителями стали олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе и подруга семьи дизайнер Наталья Якимчик.

Также Плющенко и Рудковская воспитывают восьмилетнего сына Александра, который с четырёх лет занимается фигурным катанием под руководством отца.