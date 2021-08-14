«Мы пошли в апгрейд». Дмитрий Козловский — о новой произвольной программе «Малагенья»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал о новой произвольной программе «Малагенья». Танец в стиле фламенко начал ставить для пары в прошлом сезоне Александр Жулин.
«Подготовка к прошлому сезону была несколько смазанной, по всем известным причинам, поэтому полноценно программу поставить тоже не получилось. Она требовала дальнейшей доработки. Фактически, можно сказать, что это такой продукт двух серьёзных специалистов — Александра Жулина и Николая Морозова.
«Малагенья» — новый уровень для нас. Мы пошли в апгрейд и в техническом плане, и в хореографическом, и в плане катания. Для нас это определённый вызов. Мы не просто повторяем себя в прошлых постановках, а идём на новый для себя шаг.
Музыка идёт с нарастающей динамикой к финалу программы, и мы должны обыгрывать это нарастающее напряжение. Оно ещё умножается на публику, которая также даёт свою энергию. Вообще хочу сказать, что эта программа должна обязательно демонстрироваться с полными трибунами. Только так она будет звучать и выглядеть интересно, завораживающе и по-настоящему мощно», — приводит слова Козловского «Матч ТВ».
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