Траньков объяснил, почему не поехал с Тарасовой и Морозовым на турнир в США

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков объяснил, почему не поехал вместе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым на турнир Cranberry Cup в США. Траньков входит в тренерский штаб чемпионов России.
«Очень много звонков и сообщений по поводу того, почему же я не на соревнованиях в США со своими любимыми Евгенией и Владимиром. Всё очень просто, нет никаких заговоров, нет никаких подводных камней и течений — просто у меня отсутствует виза в США. Получить её сейчас практически невозможно в силу охлаждения отношений между нашими странами и, конечно, коронавирусной инфекции.
Надеюсь, что к Skate America, турниру серии Гран-при, который пройдёт уже совсем скоро, я смогу решить эту проблему и с ребятами, конечно же, буду на этих важных соревнованиях. А пока так, как есть. Ребята в надёжных руках с Этери Георгиевной Тутберидзе и с Павлом Слюсаренко, с которыми мы вместе работаем с парами», — сказал Траньков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
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