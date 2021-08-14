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У Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой родился ребёнок

У Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой родился ребёнок
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Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух и его супруга Елизавета Арзамасова стали родителями. О рождении ребёнка супруги одновременно сообщили на своих страницах в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».

Об отношениях с Арзамасовой Авербух заявил летом 2020 года. Свадьба состоялась 20 декабря 2020 года.

Для Авербуха это второй брак. С 1995 по 2007 год он был женат на своей партнёрше в танцах на льду — фигуристке Ирине Лобачёвой. Их сын Мартин после развода родителей проживает с отцом.

В паре с Лобачёвой Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала серии Гран-при 2003 года, четырёхкратный чемпион России.

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