Москвина рассказала о выборе музыки для пар Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский

Тренер Тамара Москвина рассказала, как выбирала музыку на олимпийский сезон для своих учеников — чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
«Для обеих пар мы хотели взять такую музыку, чтобы она была узнаваемая во всем мире и нравилась людям с разными вкусами. Зритель Олимпийских игр — это зритель из разных стран, разных поколений.
Другое требование к музыке — чтобы она раскрывала лучшие качества спортсменов и помогала нам создать для них хореографические миниатюры. И «Малагенья», и композиции Свиридова эти задачи решают.
В этом сезоне чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге. Это добавляет нервозности и ответственности всем местным спортсменам. Родители на трибунах мешать не будут, а так — ну что делать. Будем справляться с этой дополнительной сложностью. Какие есть методики работы над стрессом от давления домашних стен? Все они написаны в учебниках института имени Лесгафта. Мы их знаем. И вы читайте», — приводит слова Москвиной «Матч ТВ».
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