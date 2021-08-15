«Пищим от счастья». Алексей Ягудин раскрыл пол ребёнка Авербуха и Арзамасовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскрыл пол ребёнка хореографа и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха и его супруги Елизаветы Арзамасовой.

«Поздравляю нашего непосредственного начальника Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением сына! Все чувствуют себя прекрасно… Хоть я и начинал свой спич со слова «начальник», как человек, для которого Илья прежде всего личность и друг, желаю и Лизе, и Илье просто человеческого счастья, гармонии и, конечно же, в виду того, что происходит вообще в мире сейчас, наикрепчайшего здоровья. Всё на данный момент прекрасно. Все здоровы, все счастливы, пищим просто от счастья!» — приводит слова Ягудина сайт «Пятого канала».