Татьяна Тарасова высказалась о допуске трансгендеров к соревнованиям по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о публикации Международным союзом конькобежцев (ISU) правил, по которым в соревнованиях по фигурному катанию смогут принимать участие спортсмены, перешедшие из одной гендерной категории в другую.
«Уже в разных видах спорта приняли подобные решения. Они есть, и они будут жить, как и все люди, поэтому будут участвовать в соревнованиях, на заводах работать. Каждая страна выставляет какое-то количество участников, которые на первенстве страны заняли первое-второе места, так делают все, это естественно. Если трансгендеры будут занимать высокие места, то, конечно, они будут ездить на международные соревнования. Как это отразится на фигурном катании? Да никак», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
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