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«Эй, я тоже хочу посмотреть!» Мартин Авербух поздравил отца с рождением ребёнка

«Эй, я тоже хочу посмотреть!» Мартин Авербух поздравил отца с рождением ребёнка
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Мартин Авербух, сын хореографа и продюсера Ильи Авербуха, поздравил отца с рождением своего брата.

Накануне Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова сообщили о рождении сына.

«Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!» — написал 17-летний Мартин в комментариях под публикацией на странице Арзамасовой в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Арзамасовой

Об отношениях с Арзамасовой Авербух заявил летом 2020 года. Свадьба состоялась 20 декабря 2020 года.

Для Авербуха это второй брак. С 1995 по 2007 год он был женат на своей партнёрше в танцах на льду — фигуристке Ирине Лобачёвой. Их сын Мартин после развода родителей проживает с отцом.

В паре с Лобачёвой Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала серии Гран-при 2003 года, четырёхкратный чемпион России.

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