«Эй, я тоже хочу посмотреть!» Мартин Авербух поздравил отца с рождением ребёнка

Мартин Авербух, сын хореографа и продюсера Ильи Авербуха, поздравил отца с рождением своего брата.

Накануне Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова сообщили о рождении сына.

«Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!» — написал 17-летний Мартин в комментариях под публикацией на странице Арзамасовой в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Арзамасовой

Об отношениях с Арзамасовой Авербух заявил летом 2020 года. Свадьба состоялась 20 декабря 2020 года.



Для Авербуха это второй брак. С 1995 по 2007 год он был женат на своей партнёрше в танцах на льду — фигуристке Ирине Лобачёвой. Их сын Мартин после развода родителей проживает с отцом.



В паре с Лобачёвой Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала серии Гран-при 2003 года, четырёхкратный чемпион России.