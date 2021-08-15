«Уже коньки не снимаем!» Плющенко показал, как его сын возвращается домой с тренировки
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его восьмилетний сын Александр не расстаётся с коньками.
На своей странице в «Инстаграме» Плющенко опубликовал видео, на котором его сын после тренировки идёт по лужайке домой в коньках. Ледовая арена академии «Ангелы Плющенко» находится в Подмосковье рядом с домом, в котором живёт семья Евгения.
«Уже скоро в коньках спать буду», — говорит Александр в ролике.
«Уже коньки не снимаем! Так и ходим с арены домой», — подписал видео Евгений Плющенко.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Старший сын Евгения Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской с четырёх лет занимается фигурным катанием под руководством отца.
Комментарии
- 15 августа 2021
-
21:16
-
17:27
-
14:18
-
14:05
-
11:19
-
00:14
- 14 августа 2021
-
22:49
-
22:36
-
19:37
-
18:26
-
00:31
- 13 августа 2021
-
19:58
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:20
- 12 августа 2021
-
14:35
- 11 августа 2021
-
22:51
-
18:10
-
16:57
-
08:31
-
00:47
- 10 августа 2021
-
20:00
-
13:01
- 9 августа 2021
-
10:16
-
09:35
-
07:57
- 8 августа 2021
-
23:33
-
14:04
- 7 августа 2021
-
22:28
-
22:12
-
21:04
-
20:29
-
20:01
-
13:13
Партнерский контент