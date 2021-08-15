«Уже коньки не снимаем!» Плющенко показал, как его сын возвращается домой с тренировки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его восьмилетний сын Александр не расстаётся с коньками.

На своей странице в «Инстаграме» Плющенко опубликовал видео, на котором его сын после тренировки идёт по лужайке домой в коньках. Ледовая арена академии «Ангелы Плющенко» находится в Подмосковье рядом с домом, в котором живёт семья Евгения.

«Уже скоро в коньках спать буду», — говорит Александр в ролике.

«Уже коньки не снимаем! Так и ходим с арены домой», — подписал видео Евгений Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Старший сын Евгения Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской с четырёх лет занимается фигурным катанием под руководством отца.