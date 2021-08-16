Тарасова и Морозов выиграли международный турнир в Бостоне

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли турнир среди спортивных пар на международном турнире Cranberry Cup в Бостоне (США).

По итогам двух программ россияне набрали 227.63 балла. Второе место заняли представители США Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (205,87). Третье место заняли ещё одни представители США Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

Напомним, личными тренерами Тарасовой и Морозовой в сезоне-2021/2022 являются Этери Тутберидзе и Максим Траньков. Тутберидзе отправилась в США вместе с подопечными.

Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трёхкратными призёрами чемпионата мира, двукратными чемпионами Европы.