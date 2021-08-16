Этери Тутберидзе отреагировала на победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в Бостоне

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на турнире Cranberry Cup в Бостоне (США). По итогам двух программ россияне набрали 227,63 балла. Второе место заняли представители США Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер (205,87). Третье место заняли американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

«Поехали. Let the season start (пусть начнётся сезон. — Прим. «Чемпионата»). Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трёхкратными призёрами чемпионата мира, двукратными чемпионами Европы.