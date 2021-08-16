Команда Тутберидзе — о победе Тарасовой и Морозова: спасибо организаторам за флаг и гимн

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост после победы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на международном турнире Cranberry Cup в Бостоне (США).

«Поздравляем нашу спортивную пару Евгения Тарасова / Владимир Морозов с убедительной победой на Cranberry Cup — 2021. И отдельная благодарность организаторам соревнований за российский флаг и гимн во время награждения. Работаем дальше», — говорится в сообщении.

Пост доступен в «инстаграме» команды Тутберидзе.

По итогам двух программ россияне набрали 227,63 балла. Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер (205,87). Третье место заняли ещё одни представители США Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).