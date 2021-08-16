Татьяна Тарасова отреагировала на победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в Бостоне

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на турнире Cranberry Cup в Бостоне (США). По итогам двух программ россияне набрали 227,63 балла. Второе место заняли представители США Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер (205,87). Третье место заняли американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

«Я так рада и счастлива за них, молодцы! Это отличное начало пути Этери Тутберидзе в парном катании. Поздравляю их, поздравляю Этери, Максима Транькова и всю группу, все большие молодцы. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — прекрасная пара, я буду очень рада за них, если они восстановятся в полной мере.



Повышаются ли шансы на олимпийское золото? Я не гадалка, не могу сказать. Что касается падения Евгении с тулупа, то тренеры сами знают, что и как исправить. Я таким выдающимся тренерам могу дать советы, только когда они спрашивают», — приводит слова Тарасовой Sport24.