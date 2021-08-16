Татьяна Тарасова отреагировала на победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в Бостоне

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на турнире Cranberry Cup в Бостоне (США). По итогам двух программ россияне набрали 227,63 балла. Второе место заняли представители США Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер (205,87). Третье место заняли американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).
«Я так рада и счастлива за них, молодцы! Это отличное начало пути Этери Тутберидзе в парном катании. Поздравляю их, поздравляю Этери, Максима Транькова и всю группу, все большие молодцы. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — прекрасная пара, я буду очень рада за них, если они восстановятся в полной мере.
Повышаются ли шансы на олимпийское золото? Я не гадалка, не могу сказать. Что касается падения Евгении с тулупа, то тренеры сами знают, что и как исправить. Я таким выдающимся тренерам могу дать советы, только когда они спрашивают», — приводит слова Тарасовой Sport24.
- 16 августа 2021
-
12:43
-
08:37
-
08:31
-
03:38
- 15 августа 2021
-
21:16
-
17:27
-
14:18
-
14:05
-
11:19
-
00:14
- 14 августа 2021
-
22:49
-
22:36
-
19:37
-
18:26
-
00:31
- 13 августа 2021
-
19:58
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:20
- 12 августа 2021
-
14:35
- 11 августа 2021
-
22:51
-
18:10
-
16:57
-
08:31
-
00:47
- 10 августа 2021
-
20:00
-
13:01
- 9 августа 2021
-
10:16
-
09:35
-
07:57
- 8 августа 2021
-
23:33
-
14:04
- 7 августа 2021
-
22:28
-
22:12