Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменён из-за коронавируса

Этап Гран-при по фигурному катанию, который должен был состояться в период с 5 по 7 ноября в Чунцине (Китай), отменён из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«К сожалению, из-за очень ограниченного количества международных рейсов во все въездные города Китая и соответствующих профилактических ограничений из-за COVID-19 концепция «пузыря» не может быть полностью реализована. ISU сожалеет, что проведение Гран-при по фигурному катанию – Кубок Китая в данное время не является жизнеспособным», — говорится на сайте ISU.

В российскую заявку на турнир вошли: у женщин – Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова, у мужчин — Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Михаил Коляда. В танцах на льду Россию должны были представить Александра Степанова и Иван Букин, в соревнованиях спортивных пар — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Алина Пепелева и Роман Плешков.