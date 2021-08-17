Илья Авербух — о рождении сына: желаю каждому испытать это непередаваемое счастье!
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поблагодарил за поздравления с рождением сына. Его супругой является актриса Елизавета Арзамасова.
«Друзья, благодарю вас за море писем, поздравления, за светлые слова для нашего с Лизой Арзамасовой мальчика! Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье! Спасибо вам за добро!» — написал Авербух в своём «инстаграме».
Для Авербуха это второй брак. С 1995 по 2007 год он был женат на своей партнёрше в танцах на льду — фигуристке Ирине Лобачёвой. У них родился сын Мартин.
Авербух в паре с Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000—2002).
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