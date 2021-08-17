Российский фигурист Коровин будет представлять Филиппины в паре с Изабеллой Гамес

Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за национальную команду Филиппин в паре с Изабеллой Гамес. Об этом стало известно из официального «твиттера» Союза конькобежцев Филиппин.

Публикация доступна в «твиттере» Philippine Skating Union.

27-летний Коровин до 2020 года выступал в паре с Алисой Ефимовой. В июле 2021 года было объявлено, что экс-партнёрша Коровина будет представлять Германию в паре с Рубеном Бломмартом. По ходу карьеры в России Коровин становился обладателем золота Универсиады в соревнованиях спортивных пар (2019), а также победителем Кубка России. На чемпионате России Коровин и Ефимова не поднимались выше восьмого места. После окончания национального чемпионата 2020 года пара распалась.