Илья Авербух — Оксане Домниной: не перестаю поражаться твоей искренности

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поздравил с днём рождения бывшую фигуристку Оксану Домнину. Вчера, 17 августа, ей исполнилось 37 лет.
«Оксана, Ксю, поздравляю тебя с днём рождения! Ты яркая обладательница уникального таланта — своей собственной внутренней магии, пылающей энергии, которой невозможно не проникнуться, не ощутить и не восхититься, наблюдая за твоей работой на льду! Но важнее то, что не менее сильны твои человеческие качества. Я не перестаю поражаться твоей искренности и свету.
Благодарю тебя за непревзойденную Анну в нашей «Карениной», за то, что даришь частичку красоты своей многогранной души зрителям в моих проектах, и за то, что мы продолжаем двигаться вперёд уже немало лет! Счастья и здоровья, гармонии тебе и твоей великолепной семье! Ура!» — написал Авербух.
Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха
Авербух в паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000—2002).
Оксана Домнина и Максим Шабалин — бронзовые призёры Олимпиады 2010, чемпионы мира 2009 года, двукратные чемпионы Европы (2008 и 2010), победители серии Гран-при 2007 года.
- 18 августа 2021
-
08:19
- 17 августа 2021
-
18:20
-
09:40
- 16 августа 2021
-
19:20
-
18:09
-
12:43
-
08:37
-
08:31
-
03:38
- 15 августа 2021
-
21:16
-
17:27
-
14:18
-
14:05
-
11:19
-
00:14
- 14 августа 2021
-
22:49
-
22:36
-
19:37
-
18:26
-
00:31
- 13 августа 2021
-
19:58
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:20
- 12 августа 2021
-
14:35
- 11 августа 2021
-
22:51
-
18:10
-
16:57
-
08:31
-
00:47
- 10 августа 2021
-
20:00
-
13:01
- 9 августа 2021
-
10:16
-
09:35