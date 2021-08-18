Илья Авербух — Оксане Домниной: не перестаю поражаться твоей искренности

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поздравил с днём рождения бывшую фигуристку Оксану Домнину. Вчера, 17 августа, ей исполнилось 37 лет.

«Оксана, Ксю, поздравляю тебя с днём рождения! Ты яркая обладательница уникального таланта — своей собственной внутренней магии, пылающей энергии, которой невозможно не проникнуться, не ощутить и не восхититься, наблюдая за твоей работой на льду! Но важнее то, что не менее сильны твои человеческие качества. Я не перестаю поражаться твоей искренности и свету.

Благодарю тебя за непревзойденную Анну в нашей «Карениной», за то, что даришь частичку красоты своей многогранной души зрителям в моих проектах, и за то, что мы продолжаем двигаться вперёд уже немало лет! Счастья и здоровья, гармонии тебе и твоей великолепной семье! Ура!» — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха

Авербух в паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000—2002).

Оксана Домнина и Максим Шабалин — бронзовые призёры Олимпиады 2010, чемпионы мира 2009 года, двукратные чемпионы Европы (2008 и 2010), победители серии Гран-при 2007 года.