Елизавета Туктамышева: сейчас я хочу одного — попасть на Олимпийские игры

24-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева обозначила цели в будущем сезоне. На чемпионате мира — 2021 Туктамышева завоевала серебряную медаль и была включена в основной состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/2022.

«Сейчас я хочу одного — попасть на Олимпийские игры. Это моя цель. Пока я готовлюсь в обычном режиме, не расслабляюсь, работаю — выжму из себя максимум в этом сезоне. А потом, возможно, переключусь на программы, в которых можно будет реализовать шоу. На шоу можно гораздо ярче себя показать, чем в соревновательной программе. Но сначала — Олимпийские игры!» — приводит слова Туктамышевой «Собака.ru».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.