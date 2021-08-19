«Чемпионат» открывает вакансию редактора соцсетей о фигурном катании (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен длительный опыт работы в SMM-проектах. Это могут быть и личные проекты.
Ключевые навыки: SMM, креативность, грамотность, обучение и развитие.
Будет плюсом: английский язык, фотомонтаж.
Чем предстоит заниматься?
— Составлением контент-плана для тематических соцсетей «Ход коньком» ( https://t.me/SkateGambit );
— Полным циклом ведения соцсетей, посвящённых фигурному катанию;
— Взаимодействием с дизайнерами/SMM-редакцией/журналистами для создания контента.
Мы возьмём тебя на работу, если ты:
— Хорошо разбираешься в современных трендах соцсетей;
— Отлично ориентируешься в мире фигурного катания;
— Грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;
— Владеешь Adobe Photoshop или его аналогами.
Что мы предлагаем:
— Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;
— Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;
— Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;
— Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;
— Возможность работы полностью удалённо;
— Возможность участвовать в конференциях, митапах;
— Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;
— Достойный уровень заработной платы, которая обсуждается по результатам собеседования.
График работы — обсуждаемый.
Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru
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