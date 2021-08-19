«Чемпионат» открывает вакансию редактора соцсетей о фигурном катании (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен длительный опыт работы в SMM-проектах. Это могут быть и личные проекты.



Ключевые навыки: SMM, креативность, грамотность, обучение и развитие.



Будет плюсом: английский язык, фотомонтаж.



Чем предстоит заниматься?

— Составлением контент-плана для тематических соцсетей «Ход коньком» ( https://t.me/SkateGambit );

— Полным циклом ведения соцсетей, посвящённых фигурному катанию;

— Взаимодействием с дизайнерами/SMM-редакцией/журналистами для создания контента.



Мы возьмём тебя на работу, если ты:

— Хорошо разбираешься в современных трендах соцсетей;

— Отлично ориентируешься в мире фигурного катания;

— Грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой;

— Владеешь Adobe Photoshop или его аналогами.



Что мы предлагаем:

— Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;

— Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;

— Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;

— Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;

— Возможность работы полностью удалённо;

— Возможность участвовать в конференциях, митапах;

— Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;

— Достойный уровень заработной платы, которая обсуждается по результатам собеседования.



График работы — обсуждаемый.



Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru