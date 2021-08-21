Ягудин с дочерьми совершил экстремальную прогулку по подвесному мосту в Сочи

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вместе с дочерьми прошёлся по экстремальному подвесному мосту в Сочи на высоте 2320 метров.

Видео доступно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

«Снимите меня, пожалуйста. Высота! Мне страшно», — пошутил фигурист, лёжа на подвесном мосту.

Дочери Ягудина — 6-летняя Мишель и 12-летняя Лиза — составили ему компанию на аттракционе.

Подписчики фигуриста восхитились смелостью девочек и оценили панораму гор Сочи, открывающуюся с моста.

«Какие смелые ваши девчонки, Алексей», «Пейзаж завораживает», «Ягудины ничего не боятся», «Как красиво вокруг», «Классного отдыха и незабываемых эмоций», — прокомментировали подписчики Алексея Ягудина видео в его «инстаграме».