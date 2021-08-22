Российский фигурист Леонид Свириденко может начать выступать за Чехию
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Российский фигурист Леонид Свириденко выступил на открытых прокатах сборной Чехии, которые проходили в Остраве.
Ранее фигурист тренировался в академии «Ангелы Плющенко», а летние сборы провёл в Европе с Сергеем Розановым. До этого Свириденко тренировался в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова. Он является первым российским фигуристом, чисто исполнившим четверной риттбергер на соревнованиях.
Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» — школа фигурного катания в Москве, созданная фигуристом Евгением Плющенко 5 апреля 2017 года, и детская школа фигурного катания в Санкт-Петербурге, созданная в сентябре 2018 года на базе спортивного комплекса «Хоккейный город» совместно с хоккейным клубом СКА (Санкт-Петербург).
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