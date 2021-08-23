Майя Хромых: в фигурной семье команды Тутберидзе тема женской дружбы очень знакома
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Российская фигуристка Майя Хромых рассказала об атмосфере в группе её тренера Этери Тутберидзе.
«Нам, внутри фигурной семьи команды Тутберидзе, тема женской дружбы очень близка и знакома. Мы вместе на тренировках, вместе на льду, вместе на соревнованиях, вместе по жизни. Все девушки и женщины сильнее, когда они вместе и помогают друг другу. Вместе грустят и веселятся, ссорятся и мирятся, делят самые радостные моменты в жизни, вместе достигают новые цели, поддерживают в трудную минуту. Это всё о всех нас – о девчонках, девушках и женщинах», — написала 15-летняя Хромых в своём "инстаграме".
Майя Хромых является бронзовым призёром этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году. На чемпионате России в 2021 году она заняла 5 место.
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