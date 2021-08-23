Алина Загитова: женская дружба точно есть, женщины сильнее, когда они вместе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, кто является её самой близкой подругой.

«Моя самая любимая и близкая подруга — это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе! Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной. Иногда даже учит меня, как быть в той или иной ситуации, и я к ней прислушиваюсь. А как мы любим потанцевать и подурачиться! Знаю, о женской дружбе сказано и написано много, но она точно есть, и женщины сильнее, когда они вместе», — приводит слова Загитовой Puma.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.