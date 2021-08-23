Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Арзамасова показала выписку из роддома с сыном Ильи Авербуха

Елизавета Арзамасова показала выписку из роддома с сыном Ильи Авербуха
Комментарии

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала видео с выписки из роддома. 14 августа она родила хореографу и продюсеру ледовых шоу Илье Авербуху сына, имя которого пока держат в секрете.

Также Арзамасова поделилась семейным снимком с новорождённым, куда, помимо Авербуха, попал его сын от первого брака — Мартин.

Публикация доступна в «инстаграме» Елизаветы Арзамасовой.

«Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!» — прокомментировала фото Арзамасова.

Для Авербуха это второй брак. С 1995 по 2007 год он был женат на своей партнёрше в танцах на льду — фигуристке Ирине Лобачёвой. В паре с Лобачёвой Авербух становился серебряным призёром Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпионом мира 2002 года, чемпионом Европы 2003 года, победителем финала Гран-при 2003 года, чемпионом России (1997, 2000-2002).

Новость по теме
Илья Авербух — о рождении сына: желаю каждому испытать это непередаваемое счастье!
Новость по теме
«Пищим от счастья». Алексей Ягудин раскрыл пол ребёнка Авербуха и Арзамасовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021