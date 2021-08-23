Елизавета Арзамасова показала выписку из роддома с сыном Ильи Авербуха

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала видео с выписки из роддома. 14 августа она родила хореографу и продюсеру ледовых шоу Илье Авербуху сына, имя которого пока держат в секрете.
Также Арзамасова поделилась семейным снимком с новорождённым, куда, помимо Авербуха, попал его сын от первого брака — Мартин.
Публикация доступна в «инстаграме» Елизаветы Арзамасовой.
«Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!» — прокомментировала фото Арзамасова.
Для Авербуха это второй брак. С 1995 по 2007 год он был женат на своей партнёрше в танцах на льду — фигуристке Ирине Лобачёвой. В паре с Лобачёвой Авербух становился серебряным призёром Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпионом мира 2002 года, чемпионом Европы 2003 года, победителем финала Гран-при 2003 года, чемпионом России (1997, 2000-2002).
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