Евгения Медведева об уходе от Этери Тутберидзе: мы обе накуролесили в своё время

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с Этери Тутберидзе.

Напомним, Медведева уехала в Канаду к тренеру Брайну Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В сентябре 2020 года Евгения вернулась в «Хрустальный», но пропустила сезон из-за травмы и болезни.

«Мы обе накуролесили в своё время. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас всё хорошо. Мы с Этери общаемся нормально, поддерживаем отношения. Прошлое — это просто прошлое.

То, что Этери узнала о моём решении уехать в Канаду из СМИ — ложь. Она узнала это через федерацию фигурного катания. Тогда так много всего навалилось, что я решила сделать это через третье лицо. Если бы мы начали говорить друг с другом, то всё было бы гораздо хуже», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.