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Евгения Медведева: после объявления оценок на ОИ-2018 показалось, что мир рухнул

Евгения Медведева: после объявления оценок на ОИ-2018 показалось, что мир рухнул
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о подробностях выступления на Олимпийских играх — 2018. Напомним, Евгения заняла второе место, уступив Алине Загитовой.

«Алина выиграла набором хорошей программы. Технически она была сильнее. Я была травмирована и тренировалась гораздо меньше. Тренеры решили заменить более сложную программу на более простую. Я им доверилась, хотя очень просила оставить прежнюю. Но так сложилось.

На произвольной программе я полностью освободилась психологически, это было просто потрясающее ощущение. Мне было абсолютно не страшно. Уверена, что всего 1 процент спортсменов способен достичь подобного состояния на соревнованиях. А как только я завершила выступление — с меня как будто спала эта волна, я сразу же завыла, меня сильно пробило на эмоции.

Во время объявления оценок показалось, что мир рухнул. Разрушилась моя мечта. Я шла к этому пять лет. Если ты фигурист высокого уровня — ты обязан выиграть олимпийское золото. Это уже стереотип», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

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