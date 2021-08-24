Евгения Медведева: после объявления оценок на ОИ-2018 показалось, что мир рухнул

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о подробностях выступления на Олимпийских играх — 2018. Напомним, Евгения заняла второе место, уступив Алине Загитовой.
«Алина выиграла набором хорошей программы. Технически она была сильнее. Я была травмирована и тренировалась гораздо меньше. Тренеры решили заменить более сложную программу на более простую. Я им доверилась, хотя очень просила оставить прежнюю. Но так сложилось.
На произвольной программе я полностью освободилась психологически, это было просто потрясающее ощущение. Мне было абсолютно не страшно. Уверена, что всего 1 процент спортсменов способен достичь подобного состояния на соревнованиях. А как только я завершила выступление — с меня как будто спала эта волна, я сразу же завыла, меня сильно пробило на эмоции.
Во время объявления оценок показалось, что мир рухнул. Разрушилась моя мечта. Я шла к этому пять лет. Если ты фигурист высокого уровня — ты обязан выиграть олимпийское золото. Это уже стереотип», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.
- 24 августа 2021
-
14:13
-
13:56
-
13:40
-
13:17
- 23 августа 2021
-
21:06
-
18:15
-
16:55
-
14:34
- 22 августа 2021
-
17:16
-
14:25
-
13:00
-
00:41
- 21 августа 2021
-
11:25
- 20 августа 2021
-
11:04
- 19 августа 2021
-
18:30
-
09:08
-
08:31
- 18 августа 2021
-
23:23
-
12:19
-
11:53
-
10:42
-
08:19
- 17 августа 2021
-
18:20
-
09:40
- 16 августа 2021
-
19:20
-
18:09
-
12:43
-
08:37
-
08:31
-
03:38
- 15 августа 2021
-
21:16
-
17:27
-
14:18
-
14:05
-
11:19